Il Como affronta il Genoa in trasferta e si porta avanti con un gol di Douvikas al decimo minuto del primo tempo. Nella ripresa, Diao realizza la seconda rete al ventitreesimo minuto, portando la squadra in vantaggio di due reti. I padroni di casa schierano un 4-4-2 con Bijlow tra i pali, sostituito all'inizio della ripresa da Leali. Il risultato mantiene il Como vicino alla zona europea.

Genoa-Como 0-2 RETI: 10' pt Douvikas; 23' st Diao. GENOA (4-4-2): Bijlow 6 (1' st Leali 6); Marcandalli 5.5, Ostigard 6, Otoa 5.5 (13' st Messias 5.5), Vasquez 6; Sabelli 5.5 (36' st Cornet sv), Frendrup 6, Amorim 6 (25' st Malinovskyi 6), Ellertson 6; Vitinha 5.5, Ekhator 5 (25' st Colombo 5). In panchina: Sommariva, Doucoure, Grossi, Martin, Masini, Ndulue, Onana, Ouedraogo, Zatterstrom. Allenatore: De Rossi 5.5. COMO (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6, Ramon 6.5, Diego Carlos 6 (12' st Kempf 6), Valle 6.5; Perrone 6, Da Cunha 7; Diao 6.5 (36' st Van der Brempt sv), Paz 6.5 (1' st Caqueret 6.5), Baturina 6 (49' st Kuhn sv); Douvikas 7 (36' st Morata sv).🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il Como non molla e si riporta vicino alla zona Champions in attesa di Milan-Juve di stasera

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