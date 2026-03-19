Vuelle il mucchio selvaggio può sciogliersi

Da sabato sono iniziate le giornate dedicate alla teoria di Darwin, un evento che coinvolge il pubblico in discussioni e attività sulla selezione naturale. L'iniziativa, promossa da un'organizzazione culturale, si svolge in diverse location e mira a sensibilizzare sui processi evolutivi. Le attività prevedono conferenze, laboratori e incontri aperti a tutti gli interessati.

Partono le giornate della teoria di Darwin e cioè quelle della selezione naturale perché tra sabato e domenica, mentre Pesaro è impegnata sul campo (non facile) di Mestre ci sono una serie di incroci che riguardano la parte alta della classifica per cui il mucchio selvaggio delle inseguitrici della Vuelle dovrebbe assottigliarsi: la giornata propone infatti Fortitudo contro Rimini, quindi Brindisi contro Rieti, Scafati contro Cividale ed infine Verona contro Livorno. Sarà il primo di una serie di ‘tagli’ che dovrebbe rendere la classifica un po’ più lunga. Intanto la formazione biancorossa è tornata ad allenarsi con un occhio alle condizioni... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vuelle, il mucchio selvaggio può sciogliersi Articoli correlati Resistere alle difficoltà senza sciogliersiNel confronto di allenamento tra Nutribullet Treviso e Dolomiti Energia Trento si osservano elementi di sviluppo della squadra, con attenzione... Leggi anche: Petizione per il ’Mucchio d’ossa’: "Diventi un luogo di arte e cultura. No a nuove attività commerciali"