Juve in estate caccia a un nuovo numero uno | c' è Vicario in pole tutti i nomi

Il rendimento di Di Gregorio ha spinto la Juventus a cercare un nuovo portiere durante l’estate, con Vicario in testa alla lista. I dirigenti sono interessati a rafforzare la squadra e monitorano attentamente le possibilità di acquisto. Vicario, attualmente al Tottenham dopo l’esperienza con l’Empoli, rappresenta la prima scelta. La società valuta anche altri profili, ma la priorità resta trovare un numero uno affidabile per la prossima stagione.

In casa Juve si apre la caccia a un nuovo numero uno. Il caso Di Gregorio, autore di errori in serie nelle ultime due settimane contro Lazio, Inter e Como, impone ai dirigenti juventini di iniziare a pensare a come intervenire sul mercato nella prossima estate. L'ex Monza, arrivato nel 2024 per 18 milioni, nonostante abbia vissuto anche alcune grandi serate in bianconero (una sua parata a Venezia, per esempio, fu determinante per la qualificazione dell'allora squadra di Tudor alla Champions League) non ha dimostrato quella continuità e quella sicurezza che si addicono al titolare della porta della Vecchia Signora.