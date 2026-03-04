Calciomercato Milan è caccia al difensore | tutti i nomi concreti sul taccuino di Tare
Il Milan sta cercando un nuovo difensore centrale e tiene sotto osservazione diversi nomi sul proprio taccuino. La squadra ha avviato contatti e valutazioni con vari giocatori, mentre Tare, responsabile del mercato, segue da vicino le trattative. La priorità è trovare un profilo che possa integrarsi rapidamente nel reparto difensivo, con incontri e verifiche che proseguono in queste settimane.
Non soltanto un attaccante come priorità del Milan per il calciomercato estivo 2026, ma anche un difensore centrale. Il Diavolo di Massimiliano Allegri, schierato in campo con il 3-5-2, necessita - in un'annata che, si spera, rivedrà il Milan giocare in Europa - di almeno un paio di innesti nella retroguardia. Uno al posto di David Odogu, che sarà mandato in prestito secco altrove per poter giocare con continuità e uno per arrivare, con Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic e Koni De Winter, a quota sei centrali. Il numero idoneo per affrontare più competizioni. PROSSIMA SCHEDA Il primo colpo di calciomercato del Milan in difesa, con tutta probabilità, risponderà al nome di Mario Gila. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Calciomercato Milan, casting per l’attacco: non solo Vlahovic! Tre nomi sul taccuino, il sogno di Tare gioca in Premier LeagueCalciomercato Milan, casting per l’attacco: non solo Vlahovic! Tre nomi sul taccuino, il sogno di Tare gioca in Premier League Ghilardi Roma, chance...
Calciomercato Milan, prosegue il casting per il difensore: sulla lista di Tare ci sono due nomi in pole position. Ecco tutti i dettagliIl calciomercato del Milan entra in una fase decisiva e, dopo aver quasi definito le mosse per rinforzare l’attacco, l’attenzione della dirigenza...
Tutto quello che riguarda Calciomercato Milan
Temi più discussi: Milan, è già caccia al centravanti: Guirassy in pole, ma Tare ha due alternative; Milan a caccia di un 9 sul mercato: Guirassy favorito su Jackson e Retegui; Milan, caccia al nuovo numero 9: Guirassy in pole, ma spunta l’occasione Jackson; Milan ancora a caccia del centravanti: il profilo in pole e le alternative.
Milan, operato Gabbia: fuori un mese, tegola per AllegriMilan Calciomercato: scopri tutte le notizie esclusive in tempo reale e resta aggiornato su trasferimenti, partite e giocatori del Milan ... calciomercato.it
Milan su Andrè del Corinthias: numeri e caratteristiche del giovane talento brasilianoIl Milan è a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Come anticipato ieri da Fabrizio Romano, il club rossonero vuole muoversi con anticipo, programmando già quella che ... milannews.it
Pellegatti sicuro: “ #Casemiro vuole giocare con #Modric. Non mi interessano le smentite” #calciomercato #milan #SempreMilan x.com
#calciomercato #milan Carlo Pellegatti crede nel colpo #casemiro! Tutte le rivelazioni nel primo commento. facebook