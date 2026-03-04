Calciomercato Milan è caccia al difensore | tutti i nomi concreti sul taccuino di Tare

Il Milan sta cercando un nuovo difensore centrale e tiene sotto osservazione diversi nomi sul proprio taccuino. La squadra ha avviato contatti e valutazioni con vari giocatori, mentre Tare, responsabile del mercato, segue da vicino le trattative. La priorità è trovare un profilo che possa integrarsi rapidamente nel reparto difensivo, con incontri e verifiche che proseguono in queste settimane.