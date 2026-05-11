JuJitsu il PalaPellicone ospita i Campionati Italiani FIJLKAM 2026

Dal 15 al 17 maggio, il PalaPellicone di Ostia ospiterà i Campionati Italiani di JuJitsu organizzati dalla federazione FIJLKAM. Oltre 350 atleti prenderanno parte alla competizione, che coinvolge le categorie Adults, U21 e Master. La manifestazione si svolgerà nel centro sportivo di Ostia, con atleti provenienti da diverse regioni italiane. La competizione si svolgerà in tre giorni di gare e incontri.

Sarà il PalaPellicone di Ostia ad accogliere dal 15 al 17 maggio i Campionati Italiani di JuJitsu FIJLKAM 2026 riservati alle classi Adults, U21 e Master. Nel corso delle tre giornate saranno oltre 350 gli atleti impegnati nelle varie specialità previste dal programma federale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Il calendario della manifestazione comprenderà Fighting System, Jiu Jitsu, No Gi, Duo System, Duo Show Contact, ParaJuJitsu, Inclusive e Accademia.🔗 Leggi su Sportface.it

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