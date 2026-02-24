Under 17 Campionati Italiani di Lotta al PalaPellicone di Ostia | tutti i risultati

Nel fine settimana, circa 150 giovani atleti under 17 provenienti da tutta Italia si sono affrontati al PalaPellicone di Ostia durante i Campionati Italiani di Lotta. La competizione ha visto numerose sfide intense, con i partecipanti che hanno dato il massimo per conquistare il titolo nazionale. Le gare si sono svolte in un clima di grande entusiasmo e concentrazione, attirando l'attenzione di appassionati e allenatori. La manifestazione prosegue con le ultime sfide in programma.

Ostia – Sono stati circa 150 gli atleti, provenienti da tutta Italia e della categoria Under 17 ai Campionati Italiani, che si sono sfidati al PalaPellicone di Ostia Lido. I giovani lottatori hanno dato cuore e anima sulle materassine lidensi. La competizione si è svolta dal 21 al 22 febbraio. I risultati – Fonte Fijlkamfijlkam.it. I risultati del 21 febbraio (lotta libera e libera femminile) Nella classifica a squadre della libera maschile il primo posto è andato all’Artagon Foggia con 52 punti, davanti al Wrestling Liuzzi, secondo con 48, e ai Lottatori Livornesi, terzi con 40. Nel settore femminile, vittoria per il Lotta Club Rovereto con 39 punti, seguito dalla VG Sport con 34, mentre i Lottatori Livornesi hanno chiuso ancora una volta sul terzo gradino del podio con 30 punti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Lotta Olimpica, al PalaPellicone di Ostia i Campionati Italiani Under 17Il Campionato Italiano Under 17 di Lotta Olimpica si terrà al PalaPellicone di Ostia, dove si sfideranno i giovani atleti il 21 e 22 febbraio.

Ostia, al PalaPellicone i CTR Games di Karate Giovanile: tutti i risultatiAl PalaPellicone di Ostia Lido si sono svolti i CTR Games di Karate Giovanile, un evento che ha visto una partecipazione numerosa e qualificata.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Al via i Campionati Italiani U17: le sfide al PalaPellicone; Finali Nazionali Under 17: Start List Provvisorie e Timetable; A Roma arrivano i Campionati Italiani Under 17 di lotta; Lotta Olimpica, al PalaPellicone di Ostia i Campionati Italiani Under 17.

Megna e Franco dell’Akc Crotone al campionato italiano under 17 di lotta liberaIl Centro Olimpico di Ostia è pronto a ospitare l'edizione 2026 dei Campionati Italiani Under 17 di Lotta, che si terranno sabato 21 e domenica 22 febbraio presso il PalaPellicone. La competizione naz ... cn24tv.it

A Grosseto assegnati i Campionati Italiani under 18 (Allievi) - 27 e 28 giugno 2026Sarà Grosseto a ospitare i Campionati Italiani under 18. Lo stadio Zecchini farà da cornice all'evento tricolore dedicato alla categoria allievi, nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno, a tr ... fidal.it

La gara di qualificazione ai Campionati Italiani Cadetti e la prima tappa del circuito regionale Coppa Sicilia Esordienti B hanno messo in luce il talento e la determinazione dei portacolori siracusani - facebook.com facebook