Grand Slam di Judo ad Astana Fabio Basile conquista l’argento nei -73 kg
Il Grand Slam di Judo si è svolto ad Astana, capitale del Kazakistan, e tra i protagonisti c’è stato Fabio Basile, che ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria dei -73 kg. La competizione si è tenuta il 9 maggio 2026 e ha visto atleti provenienti da diverse nazioni affrontarsi in diverse sfide. Basile ha raggiunto la finale, perdendo contro l’avversario che si è aggiudicato il primo posto.
Astana, 9 maggio 2026 – Arriva uno splendido secondo posto al Grand Slam di Judo ad Astana, capitale del Kazakistan, per Fabio Basile. Il campione olimpico di Rio 2016 ha delineato un ottimo percorso in pool e verso la finale. Nel match per l’oro ha lottato fino all’ultimo secondo, quando è stato il suo avversario, il sovietico Danil Lavrentev, a vincere. Tuttavia l’Azzurro può festeggiare una bella medaglia d’argento nei -73 kg. Dopo tre anni, dal podio di Linz 2023, l’atleta dell’Esercito fa di nuovo medaglie. “Sono molto contento per la gara di oggi. Ho un po’ di rammarico per la finale perchè mancavano soltanto 35 secondi e l’incontro sarebbe stato mio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Notizie correlate
Judo, Fabio Basile brilla al Grand Slam di Astana! Finale di spessore dopo tre anni di digiunoDopo gli ottimi risultati di ieri (in primis il terzo posto di Francesca Milani nei -48 kg), arrivano ancora ottime notizie per l’Italia al termine...
Judo, Giovanni Esposito ai piedi del podio nei -73 kg del Grand Slam di TashkentAndata in archivio la seconda giornata del Grand Slam di Tashkent 2026, secondo appuntamento stagionale del World Tour di judo.
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Grand Slam di Dushanbe, -52 kg: trionfa Odette Giuffrida, per la prima volta sul podio anche Kenya Perna; Tajikistan Dushanbe Grand Slam 2026 - Dushanbe, 1-3 Maggio 2026; Judo, oro per la friulana Asya Tavano al Grand Slam di Dushanbe; Torna l’Italia del judo al Grand Slam di Dushanbe.
Judo, Fabio Basile brilla al Grand Slam di Astana! Finale di spessore dopo tre anni di digiunoDopo gli ottimi risultati di ieri (in primis il terzo posto di Francesca Milani nei -48 kg), arrivano ancora ottime notizie per l'Italia al termine del ... oasport.it
Judo, Francesca Milani bronzo al Grand Slam di AstanaL’azzurra delle Fiamme Oro conquista il terzo posto nei -48 kg e apre il medagliere italiano in Kazakistan. Quinto posto per Veronica Toniolo, settimi Carlino e ... sportface.it
Judo, Fabio Basile brilla al Grand Slam di Astana! Finale di spessore dopo tre anni di digiuno - x.com
Nella giornata inaugurale del Grand Slam di Astana, Francesca Milani ha agguantato il terzo posto nella categoria di peso dei -48 kg. Leggi qui https://shorturl.at/GBS6j Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali facebook
Rafael Nadal (22 grand slams) che sventola la bandiera a scacchi al Gran Premio di F1 di Miami. reddit