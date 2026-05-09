Grand Slam di Judo ad Astana Fabio Basile conquista l’argento nei -73 kg

Il Grand Slam di Judo si è svolto ad Astana, capitale del Kazakistan, e tra i protagonisti c’è stato Fabio Basile, che ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria dei -73 kg. La competizione si è tenuta il 9 maggio 2026 e ha visto atleti provenienti da diverse nazioni affrontarsi in diverse sfide. Basile ha raggiunto la finale, perdendo contro l’avversario che si è aggiudicato il primo posto.

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