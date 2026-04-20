Lo spagnolo, tornato a difendere i pali della squadra, sarà titolare anche nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como, sostituendo il portiere titolare. Il suo ruolo nel match è confermato dal tecnico, che ha deciso di affidarsi a lui fin dall'inizio. La sfida tra le due squadre si svolgerà in questa fase decisiva della competizione, con la possibilità di raggiungere la finale.

Gira che ti rigira, si torna sempre a quel nome: contro il Como l’Inter avrà bisogno anche di Martinez. Non Lautaro, ancora fermo ai box ma ormai pronto per i prossimi match point scudetto, bensì Josep, il portiere di riserva a cui si affiderà Chivu per centrare la sua prima finale di Coppa Italia in carriera. Col Cagliari Martinez ha risposto presente: clean sheet, proprio come all’andata al Sinigaglia. Il portiere di coppa è lui. Ha giocato dal 1’ anche contro Venezia e Torino, tra ottavi e quarti, incassando un paio di gol ma offrendo comunque prestazioni convincenti. A referto si aggiungono anche le tre gare in Serie A contro Sassuolo e Cagliari (andata e ritorno), due di queste giocate prima dell’incidente di ottobre.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È ancora l'ora di Martinez... Josep sarà in porta dal 1' per agguantare la finale di Coppa Italia

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