Jorge Martin vorrebbe rimanere in Aprilia nel 2027? La risposta di Rivola non lascia spiragli
Jorge Martin sembra ormai destinato a lasciare Aprilia al termine di questa stagione, in attesa di un annuncio ufficiale. La sua prossima avventura sarà con Yamaha, con un contratto pluriennale che partirà nel 2027. La risposta di Rivola, dirigente del team, non lascia margini di trattativa o speranze di un rinnovo con Aprilia. La decisione sembra ormai definita, anche se manca ancora la comunicazione ufficiale.
L’avventura di Jorge Martin in Aprilia terminerà con ogni probabilità (manca solamente l’annuncio ufficiale, che arriverà nei prossimi mesi) al termine di questa stagione, dopo aver raggiunto un ricco accordo pluriennale con la Yamaha a partire dal 2027. Una decisione maturata ormai tanti mesi fa, nel corso di un 2025 da incubo tra infortuni ed un feeling mai sbocciato fino a quel momento con la RS-GP ed in generale con la Casa di Noale. Ad oggi la situazione si è capovolta e Martinator si trova in piena corsa per il titolo mondiale, occupando la seconda piazza in classifica generale a -1 dal compagno di squadra Marco Bezzecchi dopo aver fatto doppietta (Sprint+GP) a Le Mans.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Leggi anche: Jorge Martin: l’unica opzione per restare in Aprilia nel 2027 è il passaggio a Trackhouse.
Leggi anche: Aprilia avverte: Jorge Martin potrebbe lasciare dopo il successo nel campionato.
Argomenti più discussi: Marco Bezzecchi lucido: Ho fatto il massimo possibile, non avevo il feeling per vincere; Jorge Martin favorito per il titolo MotoGP dopo l’infortunio di Marc Marquez.; Aprilia avverte: Jorge Martin potrebbe lasciare dopo il successo nel campionato.
Arriva una svolta in merito all’ADUO, con novità regolamentari supplementari. È stata aggiunta una categoria per chi ha un distacco superiore all’8% (come nel caso di Aston Martin), ragion per cui vengono sbloccati sia il budget supplementare per intervenire facebook
MotoGP, Jorge Martin: Una gara difficile dalla quale ho estratto qualcosa di positivoJorge Martin prova a guardare al bicchiere mezzo pieno dopo aver concluso al quarto posto al termine del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del ... oasport.it