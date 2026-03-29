Jorge Martin ha dichiarato che per continuare con Aprilia nel 2027 dovrà trasferirsi in Trackhouse. La possibilità di restare con il team attuale sembra esclusa, e questa scelta rappresenta l’unica opzione concreta per proseguire la carriera in MotoGP. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa decisione né su eventuali alternative in campo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Futuro di Jorge Martin in MotoGP: Potenziale Passaggio a Trackhouse? Jorge Martin potrebbe trovarsi di fronte a una scelta cruciale per il suo futuro in MotoGP. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il pilota spagnolo stia considerando la possibilità di rimanere con Aprilia nel 2027, ma con un’importante variante: un eventuale trasferimento alla squadra satellite Trackhouse Racing. Prima dell’inizio della stagione 2026 di MotoGP, si erano diffuse voci su un eventuale passaggio di Martin da Aprilia a Yamaha per il 2027, in concomitanza con l’introduzione di nuove regolamenti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jorge Martin: l’unica opzione per restare in Aprilia nel 2027 è il passaggio a Trackhouse.

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