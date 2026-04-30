Endrick racconta | Quando ero al Real Madrid ero molto spaventato ho pianto diverse volte

Endrick ha raccontato di aver provato molta paura durante il suo periodo al Real Madrid, ammettendo di aver pianto più volte. L'ingresso nel calcio europeo si è rivelato complicato per il giovane calciatore, e le prime stagioni con la maglia del club sono state caratterizzate da difficoltà e momenti di disagio. Questi episodi sono stati condivisi in un'intervista, offrendo uno sguardo sincero sulla sua esperienza iniziale in Europa.

L'impatto di Endrick con l'Europa è stato piuttosto difficile e le prime stagioni al Real Madrid lo hanno messo alla prova: "Non sapevo come gestire il mio infortunio, non potevo competere".🔗 Leggi su Fanpage.it

Endrick sobre su regreso al Real Madrid: su respuesta es impactante. #endrick #realmadrid #futbol

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