Musica senza confini | al liceo Canova un ponte sonoro tra Italia Germania e Polonia

Al liceo artistico e musicale Antonio Canova di Forlì, studenti provenienti da Italia, Germania e Polonia partecipano a un progetto musicale nell’ambito del programma Erasmus+ Musica (MusicUniverse Sustaining Inter-Cultural Awareness). L’iniziativa mira a promuovere uno scambio culturale attraverso attività musicali, creando un ponte sonoro tra le diverse nazionalità coinvolte. L’evento si svolge all’interno delle attività scolastiche dedicate alla musica e alle relazioni internazionali.

Scambio culturale all’insegna della musica con il programma Erasmus+ Musica (MusicUniverse Sustaining Inter-Cultural Awareness) per gli studenti del liceo artistico e musicaleAntonio Canova di Forlì. Gli studenti tedeschi e polacchi, accompagnati da quattro docenti, sonoarrivati domenica 23 febbraio e sono ripartiti sabato 28 febbraio. Ogni ragazzo straniero è stato ospitato in una famiglia italiana, con entusiasmo e reciprocoarricchimento culturale. Di mattina gli studenti hanno frequentato insieme alcuni laboratoriartistici e poi sono stati impegnati nelle prove musicali. Il pomeriggio, grazie al progetto Walk and Talk, i ragazzi italiani,... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

