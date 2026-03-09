Tosca e Carmen Consoli hanno lanciato un nuovo singolo intitolato “Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa”. La canzone rappresenta una collaborazione tra due figure note della musica italiana. La traccia unisce le voci di Tosca e Carmen Consoli, creando un ponte tra temi di fragilità e di fiori. Il brano è disponibile da oggi sui principali piattaforme digitali.

Cosa: Il nuovo singolo “Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa”, che segna l’attesa collaborazione tra due icone della musica italiana.. Dove e Quando: Disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 9 marzo, brano che anticipa il nuovo album “Feminae”.. Perché: Un dialogo intimo e notturno che esplora la delicatezza dei fiori come metafora della bellezza e del bisogno universale di cura.. L’arte dell’incontro e la riscoperta di Silencio. Nella vibrante scena musicale italiana, raramente assistiamo a un sodalizio artistico così profondo e misurato come quello tra Tosca e Carmen Consoli. Il nuovo singolo, Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa, non è solo una canzone, ma un vero e proprio manifesto poetico. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Tosca e Carmen Consoli: un ponte sonoro tra fiori e fragilità

Articoli correlati

Carmen Consoli, tra mito, leggenda e rock il gran finale del tour all’Auditorium Parco Della MusicaLa cantantessa chiude il cerchio iniziato a tracciare con il primo concerto di questa nuova era musicale partita dal Teatro Lyrick di Assisi, dove...

Carmen Consoli in concerto all'Auditorium Parco della MusicaCarmen Consoli torna all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, domenica 28 dicembre.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Carmen Consoli

Tosca e Carmen Consoli insieme per Il giglio, la verbena, il glicine e la rosaUtilizziamo i cookie e tecnologie simili di tracciamento per fornirti un servizio personalizzato rispetto alle tue esigenze di navigazione e per analizzare il nostro traffico. Raccogliamo e condividia ... it.blastingnews.com

Tosca, esce il singolo Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa con Carmen Consoli(ANSA) - ROMA, 09 MAR - È uscito Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa (ascolta qui), il nuovo singolo di Tosca con Carmen Consoli. Il brano, adattamento di una delle esecuzioni più iconiche d ... msn.com