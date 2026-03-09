Matricola regina | Jolo corsaro in Versilia

In una partita di calcio a Forte dei Marmi, la squadra Jolo corsaro ha battuto la formazione locale con il risultato di 1-0. La formazione di casa era composta da Baldini, Credendino, Deda, Del Soldato, Zambarda, Vaira (sostituito da Papi al 67’), Tedeschi, Rossi, Rodriguez, Marabese e Bertozzi. La partita si è svolta nel rispetto del regolamento e senza ulteriori incidenti.

Forte dei marmi 0 Jolo calcio 1 FORTE DEI MARMI: Baldini, Credendino, Deda, Del Soldato, Zambarda, Vaira (67' Papi) Tedeschi, Rossi, Rodriguez, Marabese, Bertozzi. A disp.:Calò, Sapienza, Colombi, Seriani, Anghele, Imbrenda, Galloni, Fazzoni. All.:Santini JOLO: Cuorvo, Melani, Rossi (3' Vannini) Massaro, Verdi, Drovandi, Sforzi (60' Marchio) Medini (73' D'Agati) Tomberli (84' Lo Iacono) Robi, Rozzi. A disp.:Giusti, Torcasso, Culò, Menichetti, Borchi. All.:Ambrosio Arbitro: Mario Bertilone di Pontedera, coadiuvato da Alessio Mangoni di Pistoia e da Mirko Mangini di Livorno Reti: 16' Medini Note: Espulso Medini all'80' "Abbiamo chiuso la quarta partita senza subìre gol, vincendola peraltro senza la coppia centrale titolare.