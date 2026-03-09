Matricola regina | Jolo corsaro in Versilia

Da lanazione.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una partita di calcio a Forte dei Marmi, la squadra Jolo corsaro ha battuto la formazione locale con il risultato di 1-0. La formazione di casa era composta da Baldini, Credendino, Deda, Del Soldato, Zambarda, Vaira (sostituito da Papi al 67’), Tedeschi, Rossi, Rodriguez, Marabese e Bertozzi. La partita si è svolta nel rispetto del regolamento e senza ulteriori incidenti.

Forte dei marmi 0 Jolo calcio 1 FORTE DEI MARMI: Baldini, Credendino, Deda, Del Soldato, Zambarda, Vaira (67’ Papi) Tedeschi, Rossi, Rodriguez, Marabese, Bertozzi. A disp.:Calò, Sapienza, Colombi, Seriani, Anghele, Imbrenda, Galloni, Fazzoni. All.:Santini JOLO: Cuorvo, Melani, Rossi (3’ Vannini) Massaro, Verdi, Drovandi, Sforzi (60’ Marchio) Medini (73’ D’Agati) Tomberli (84’ Lo Iacono) Robi, Rozzi. A disp.:Giusti, Torcasso, Culò, Menichetti, Borchi. All.:Ambrosio Arbitro: Mario Bertilone di Pontedera, coadiuvato da Alessio Mangoni di Pistoia e da Mirko Mangini di Livorno Reti: 16’ Medini Note: Espulso Medini all’80’ "Abbiamo chiuso la quarta partita senza subìre gol, vincendola peraltro senza la coppia centrale titolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

matricola regina jolo corsaro in versilia
© Lanazione.it - Matricola regina: Jolo corsaro in Versilia

Articoli correlati

Spari a Castellammare: arrestato commerciante, aveva una pistola con matricola cancellataArrestato il titolare di un negozio per gli spari a Castellammare di Stabia: in un box di pertinenza del 44enne è stata trovata una pistola con...

Basket - "B» femminile. Le Mura tenta il riscatto contro la matricola LericiDopo la sconfitta di sabato contro Firenze Academy, che ha impedito alle biancorosse l’aggancio alla capolista, le ragazze di Pistolesi si sono...

Digita per trovare news e video correlati.