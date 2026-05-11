John Cena Classic il problema è semplice | che senso ha vincere?

Da cdn.ilfaroonline.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 11 maggio 2026, a Tampa, si è tenuto un evento di wrestling chiamato John Cena Classic. Durante la manifestazione, si è parlato di come il wrestling, pur non essendo uno sport ufficiale, debba comunque attribuire un valore reale ai risultati, come vittorie e sconfitte. La discussione si è concentrata sull’importanza di mantenere coerenza tra il risultato delle sfide e l’autenticità dell’intrattenimento.

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Tampa, 11 maggio 2026 – Il wrestling non è uno sport vero, d’accordo. Ma non può permettersi di trattare la vittoria e la sconfitta come dettagli decorativi. Perché anche nella finzione, soprattutto nella finzione, il risultato deve avere un peso. Il problema del John Cena Classic nasce da qui. L’idea, almeno per come è stata presentata, può anche sembrare interessante: un torneo dedicato a John Cena e a ciò che ha rappresentato, con superstar del main roster, talenti di NXT, un nuovo titolo e il voto dei fan a incidere sul risultato finale. Sulla carta è moderno, partecipativo, perfetto per i social. Nella pratica rischia di essere una trappola: togliere valore a ciò che succede sul ring.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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