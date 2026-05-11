Joao Mario potrebbe tornare alla Juventus questa estate, secondo quanto si è appreso. Attualmente in prestito al Bologna, il club felsineo non ha intenzione di esercitare l’opzione di riscatto. La situazione del portoghese sembra indirizzata verso un nuovo trasferimento, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La prossima finestra di mercato potrebbe chiarire il suo futuro tra le due squadre.

di Francesco Spagnolo Joao Mario sembra essere sempre più vicino al ritorno alla Juve in estate. Il Bologna, infatti, non sembra intenzionato a riscattarlo. Le ultime. Il calciomercato della Juventus si preannuncia particolarmente intenso, non solo per i colpi in entrata, ma soprattutto per la gestione degli esuberi che rientreranno alla base. Uno dei nomi caldi in questo senso è quello di Joao Mario, il terzino portoghese che sta per concludere la sua parentesi in prestito. Nonostante un’annata caratterizzata da spunti interessanti, il destino del difensore sembra ormai segnato lontano da Torino. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus dovrà prepararsi a trovare una nuova sistemazione a Joao Mario in vista della prossima stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Joao Mario ritorna alla Juve? La posizione del Bologna sul possibile riscatto del portoghese in estate

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