Jessica Pegula eguaglia il record di Venus Williams con una vittoria netto all’Open d’Italia

Jessica Pegula ha ottenuto una vittoria netta nell’Open d’Italia, raggiungendo un risultato che le permette di eguagliare il record di Venus Williams. La giocatrice ha dominato il match, portando a casa il successo senza lasciare spazio a dubbi. Con questa vittoria, Pegula si conferma tra le protagoniste del torneo e si avvicina a un risultato che ha già segnato la storia del tennis femminile.

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