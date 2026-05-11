Jessica Pegula eguaglia il record di Venus Williams con una vittoria netto all’Open d’Italia
Jessica Pegula ha ottenuto una vittoria netta nell’Open d’Italia, raggiungendo un risultato che le permette di eguagliare il record di Venus Williams. La giocatrice ha dominato il match, portando a casa il successo senza lasciare spazio a dubbi. Con questa vittoria, Pegula si conferma tra le protagoniste del torneo e si avvicina a un risultato che ha già segnato la storia del tennis femminile.
"> Jessica Pegula conquista l’Italian Open. Jessica Pegula ha dimostrato il suo dominio all’Italian Open, sconfiggendo Rebecca Masarova con un sorprendente punteggio di 6-0, 6-0 davanti a un’affollata BNP Paribas Arena. Questa prestazione straordinaria, che si è consumata in soli 60 minuti, ha visto Pegula rompere il servizio di Masarova ben cinque volte, consentendole di avanzare al turno successivo senza sforzi. Per Jess, si è trattato della sua prima vittoria con “double-bagel” nella sua carriera professionistica. Pur continuando a inseguire il suo primo titolo del Grande Slam, Pegula ha già conquistato una solida reputazione come una delle migliori giocatrici americane.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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