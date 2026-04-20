Elena Rybakina trionfa allo Stuttgart Open affiancandosi a Venus Williams e Iga Swiatek

Elena Rybakina ha vinto lo Stuttgart Open, aggiungendo il suo nome all’albo d’oro del torneo. La giocatrice si è imposta in finale, portando a casa il titolo in una competizione che ha visto la partecipazione di diverse tenniste di livello internazionale. Con questa vittoria, Rybakina si unisce a un gruppo di atlete che hanno già conquistato questa manifestazione nel passato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Elena Rybakina ha conquistato il suo secondo titolo allo Stuttgart Open, battendo Karolina Muchova nella finale e portando a casa il tredicesimo trofeo della sua carriera WTA. La stella kazaka, attualmente al secondo posto nel ranking mondiale, ha dominato la partita con un punteggio di 7-5, 6-1, chiudendo l’incontro in due set senza difficoltà. Questa vittoria segna il secondo titolo per Rybakina in questa stagione, dopo il suo successo all’Australian Open nel gennaio scorso, che rappresenta anche il suo secondo trionfo in un torneo del Grande Slam.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Elena Rybakina trionfa allo Stuttgart Open, affiancandosi a Venus Williams e Iga Swiatek. Notizie correlate Leggi anche: Elena Rybakina spegne le ambizioni di Iga Swiatek e approda in semifinale agli Australian Open 2026 Leggi anche: Elena Rybakina esulta dopo la vittoria emozionante allo Stuttgart Open. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elena Rybakina - Mirra Andreeva Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Rybakina trionfa a Stoccarda: Muchova ko; Arthur Fils supera Rubelv e trionfa a Barcellona! A Stoccarda vince ancora Rybakina; Rybakina tira di epica per rimanere viva a Stoccarda. Elena Rybakina trionfa allo Stuttgart Open, affiancandosi a Venus Williams e Iga Swiatek.Elena Rybakina ha conquistato il suo secondo titolo allo Stuttgart Open, battendo Karolina Muchova nella finale e portando a casa il tredicesimo trofeo della sua carriera WTA. La stella kazaka, ... napolipiu.com Elena Rybakina esulta dopo la vittoria emozionante allo Stuttgart Open.Elena Rybakina continua a brillare nel circuito tennistico, conquistando il suo secondo titolo della stagione 2026 al famoso torneo di Stoccarda. In una finale emozionante, ha superato Karolina Muchov ... napolipiu.com The beautiful face of a two-time Grand Slam champion from Kazakhstan: Elena Rybakina facebook Elena Rybakina trionfa a Stoccarda e diventa #1 nella race Battuta Karolina Muchova in due set, 7-5 6-1. L’ottava vittoria consecutiva a Stoccarda le permette di ottenere la sua seconda Porsche x.com