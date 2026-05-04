Dramma a Jesi neonato di sei mesi viene trovato morto in culla dai genitori

Nel tardo pomeriggio di ieri a Jesi, i genitori hanno trovato il loro neonato di sei mesi privo di vita nella culla. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile fare nulla per salvare il bambino. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause della morte e ascoltato i genitori. La salma è stata posta sotto sequestro mentre si attende l'esito delle analisi.

La tragedia nel tardo pomeriggio di ieri quando i genitori hanno trovato il figlio, di appena sei mesi, senza vita nella sua culla. Inutili i soccorsi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Neonato trovato morto in culla, tragedia e choc in un’abitazioneCasciana Terme (Pisa), 19 febbraio 2026 – Uno dramma indicibile quando i genitori sono entrati nella cameretta. Neonato trovato morto in culla termica: il prete patteggia la pena di un annoEra la mattina del 2 giugno 2025 quando è stato trovato il corpicino del neonato morto nella culla termica della chiesa San Giovanni Battista di Bari.