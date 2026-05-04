Un malore improvviso poi la tragedia | bimbo di sei mesi muore in casa a Jesi Inutili gli estenuanti tentativi di rianimarlo

Un neonato di sei mesi è deceduto in una abitazione di Jesi a seguito di un malore improvviso. I familiari hanno tentato ripetutamente di rianimarlo, ma senza successo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno cercato di rianimarlo per diverso tempo, ma il suo cuore ha cessato di battere. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso.

JESI Le urla e i vagiti che riempiono l’aria di vivacità quando in casa c’è un neonato, si sono improvvisamente interrotti per lasciare il posto alla peggiore delle tragedie. Un bambino di appena 6 mesi (non12 come si è appreso in un primo momento) è morto in casa intorno alla 17,30. In un’abitazione di via XXIV Maggio, appena fuori dal centro città, un bambino di un anno ha smesso improvvisamente di respirare. Cos’è successo Il bimbo, di origine nordafricana ma nato a Jesi, era nella sua culla quando ha accusato il malore. Attimi di disperazione e di terrore. I genitori si sono accorti che il piccino non respirava, hanno provato a capire l’incomprensibile, mentre disperati chiamavano il Nue112 e cercavano di spiegare cosa stesse accadendo al loro figlio.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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