Annalisa ha fatto tappa a Mantova con un look total red, attirando l’attenzione dei presenti. La cantante ha scelto un abbigliamento che copriva completamente il suo corpo, creando un effetto visivo molto forte. La performance si è svolta in un teatro della città, davanti a un pubblico di fan e curiosi. La cantante ha cantato per circa un’ora, portando sul palco brani dal suo repertorio.

Appare letteralmente impossibile non pensare ad Annalisa senza ricondurre, automaticamente, la sua immagine al rosso: questo non è solo il colore della sua iconica frangetta, la stessa che le incornicia lo sguardo da quando era appena una timida allieva a muovere i primi passi nel mondo della musica, da dietro al banco della scuola più famosa d’Italia, ma anche un elemento ricorrente nel suo signature look da diva internazionale. Il nome del suo ultimo progetto discografico in primis — nonché del tour che sta attualmente facendo ballare tutto il Bel Paese — rimanda proprio alla nuance in questione, con le sue atmosfere grintose ed infuocate. Letteralmente: Ma noi siamo fuoco Capitolo II si è aperto con la data di Genova, lo scorso 23 aprile, ed in fatto di stile un nuovo ricco piatto ci è stato servito.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Annalisa conquista Mantova in total red: il look infuocato in tour

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