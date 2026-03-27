Jennifer Lopez risponde alle critiche sui look audaci | Sto sempre nuda perché posso permettermelo

Jennifer Lopez ha commentato le critiche rivolte ai suoi look audaci, affermando di essere sempre nuda perché può permetterselo. La cantante ha risposto alle contestazioni riguardanti le sue esibizioni sul palco e l’uso del suo corpo, dichiarando che anche chi la critica avrebbe lo stesso atteggiamento se possedesse le sue caratteristiche fisiche. La artista ha quindi giustificato la scelta di indossare abiti rivelatori durante le sue esibizioni.

La cantante ha zittito chi le contesta l'eccessiva nudità sul palco, l'esibizione del suo corpo: "Se avessi questo fondoschiena, anche tu saresti nuda!". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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