JDEnergy commissions first overseas utility-scale project in Hungary

JDEnergy ha completato con successo la connessione alla rete di un impianto di accumulo energetico da 11 megawatt e 22 megawattora in Ungheria. Si tratta del primo progetto di questa portata realizzato all’estero dall’azienda. L’impianto si trova nella regione di Sopronkövesd e rappresenta una tappa importante per la società nel settore delle energie rinnovabili. La connessione è avvenuta nelle date recenti, secondo quanto comunicato dall’azienda.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SOPRONKÖVESD, Hungary, May 11, 2026 PRNewswire — JDEnergy has supported the successful grid connection of MVM 11 MW22 MWh utility-scale energy storage project in Hungary. The system passed all required performance tests on its first attempt. Csaba Lantos, Hungary’s Minister of Energy, attended the ribbon-cutting ceremony and commended the project as an important achievement in China–Hungary energy cooperation. Hungary’s central European location and expanding renewable energy capacity are increasing the need for flexible energy storage. As wind and solar penetration continues to rise, energy storage is becoming increasingly important for improving renewable energy utilization and supporting grid flexibility.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - JDEnergy commissions first overseas utility-scale project in Hungary ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate BangQi Technology Debuts at MODEX 2026 with New Smart Logistics Solution for Overseas WarehousesCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE ATLANTA, April 14, 2026 /PRNewswire/ — From April 13 to 16, BangQi Technology, a global leader in... Utility e Btp contro la guerraDal 28 febbraio, con l'esplosione della guerra in Iran, sui mercati globali sono stati bruciati più di 6mila miliardi di dollari. Argomenti più discussi: JDEnergy commissions first overseas utility-scale project in Hungary; Famiglia scomparsa da Piacenza, ancora senza esito le ricerche. L’appello: Fatevi vivi; Milan, infortunio per Pulisic: salta la sfida con Atalanta; Garlasco, il legale di Sempio: L’appunto con ‘assassino’ era per uno spettacolo.