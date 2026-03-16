Utility e Btp contro la guerra

Dal 28 febbraio, giorno in cui è scoppiata la guerra in Iran, sui mercati globali sono stati cancellati oltre 6.000 miliardi di dollari di valore. Utility e Btp sono stati tra gli strumenti finanziari coinvolti in questa ondata di vendite, mentre gli investitori hanno reagito alle notizie con forti fluttuazioni. La situazione ha portato a un rapido calo dei prezzi e di conseguenza a perdite significative per molti investitori.

Dal 28 febbraio, con l'esplosione della guerra in Iran, sui mercati globali sono stati bruciati più di 6mila miliardi di dollari. Le Borse sono nel caos e il nervosismo è alimentato soprattutto dal balzo delle materie prime: il petrolio è salito del 42% e il gas del 59,4%. Il Vix, l'indice della paura, è così arrivato a 27,2 punti. In un simile scenario sono molti gli investitori che, trainati dalla preoccupazione, hanno deciso di fuggire dal mercato, ma come insegna la storia, questa raramente è la scelta migliore. Durante la crisi del 1973 e l'invasione del Kuwait nel 1990, l'S&P 500 recuperò con forza dopo cali iniziali vicini al 16%. Inoltre, oggi, nonostante l'incertezza, ci sono punti d'ingresso strategici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Utility e Btp contro la guerra Articoli correlati Spread Btp-Bund in rialzo a 65 punti, la guerra in Iran scuote i mercatiDopo quasi un mese di stabilità quasi totale sui mercati obbligazionari statali, la guerra in Iran ha fatto muovere lo spread tra Btp italiani... Spread Btp-Bund a 72 punti, continua la corsa dei rendimenti con la guerra in IranLa guerra in Iran ha portato lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi al livello più alto del 2026. Approfondimenti e contenuti su Utility e Btp contro la guerra Discussioni sull' argomento Utility e Btp contro la guerra; Mercati in guerra: cosa fare con azioni, oro e Btp per proteggere i risparmi (ed evitare il panico); Come difendere il tuo portafoglio dalla guerra in Iran. Le 3 strategie su cui puntare oggi; Le utility europee incrementano gli investimenti in rinnovabili nonostante il greenlash. Utility e Btp contro la guerraDi moda il dollaro che ha prospettive di crescita migliori dell'oro ... msn.com Negli impianti fotovoltaici utility scale i tracker solari sono sempre più diffusi perché consentono di aumentare la produzione elettrica seguendo il movimento del sole durante la ... Leggi l'articolo completo -> rviv.ly/YDUtl6 #sunage x.com Utility Credit Hub 11 giugno h.14.30 – 16.30, Palazzo del Ghiaccio, Milano Il settore utility è strategico per il Paese. Energia, acqua, servizi essenziali: continuità operativa e sostenibilità economica dipendono anche da una gestione del credito efficace, evoluta - facebook.com facebook