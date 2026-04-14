BangQi Technology Debuts at MODEX 2026 with New Smart Logistics Solution for Overseas Warehouses

Dal 13 al 14 aprile 2026, a Atlanta si è svolta l’edizione di MODEX 2026, durante la quale BangQi Technology ha presentato una nuova soluzione intelligente per la logistica destinata ai magazzini all’estero. La società ha esposto le caratteristiche del sistema, che integra tecnologie innovative nel settore della gestione dei magazzini. L’evento ha riunito aziende e professionisti del settore per visionare le novità nel campo della logistica e della supply chain.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE ATLANTA, April 14, 2026 PRNewswire — From April 13 to 16, BangQi Technology, a global leader in AI-powered smart factories and unmanned warehouses, is participating in MODEX 2026, a premier global exhibition for material handling, logistics technology, and supply chain innovation. At Booth A3813, BangQi is unveiling its fully integrated approach—combining software, hardware, AI capabilities, and service—alongside the debut of a new smart logistics solution designed specifically for overseas warehouse operations. “BangQi’s goal is simple: to give warehouses a ‘thinking brain’,” said BangQi’s Chairwoman Wu Xiaoqian.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - BangQi Technology Debuts at MODEX 2026 with New Smart Logistics Solution for Overseas Warehouses Solution Tech, la prima vittoria del 2026 è di FabbroMontecatini Terme, 28 gennaio 2026 - La prima vittoria della nuova stagione ciclistica 2026 per il Team Solution Tech–Nippo–Rali al Tour of Sharjah,... Oscar 2026, The Alabama Solution: tre detenuti del doc trasferiti in isolamento in carcere senza spiegazioniI tre uomini, presenti nel lungometraggio candidato agli Academy Award, sono stati distaccati dagli altri carcerati senza alcuna spiegazione. Argomenti più discussi: BangQi Technology Debuts at MODEX 2026 with New Smart Logistics Solution for Overseas Warehouses; Vinitaly 2026, vini campani ‘a gonfie vele’: grande successo della Regione Campania; Roma, Mattarella visita lo ‘Spazio legalità’ a piazza del Popolo; Spagna, chiesto il rinvio a giudizio per la moglie di Sanchez.