A Roma, quattro musicisti si preparano a portare in scena un evento musicale nei Musei, mescolando elementi della tradizione jazz con sonorità più moderne. L'appuntamento si svolgerà presso Palazzo Bonaparte, uno storico edificio della città. I musicisti coinvolti sono noti per aver sperimentato con diversi stili e influenze, creando un dialogo tra passato e presente attraverso le loro performance.

? Punti chiave Come faranno i musicisti a unire tradizione e nuove visioni sonore?. Chi sono i quattro artisti che animeranno Palazzo Bonaparte?. Dove si potrà assistere gratuitamente a questo concerto jazzistico?. Perché l'atmosfera richiamerà quella del celebre Pentalfa Club?.? In Breve Formazione composta da Claudio Colasazza, Stefano Priori e Armando Sciommeri.. Palazzo Bonaparte ospita proposte culturali dal 27 marzo al 29 giugno 2026.. Evento gratuito presso i Musei Civici di Via d'Aracoeli 6.. Programmazione include Appia Joy Park fino al 16 settembre 2030.. Il 23 maggio 2026 il Generation Gap Quartet porterà il proprio sound jazzistico all’interno dei Musei Civici di Roma, in Via d’Aracoeli 6, per un incontro musicale che punta a far dialogare diverse stagioni della carriera artistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jazz nei Musei di Roma: il dialogo creativo del Generation Gap

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