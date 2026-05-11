Andrea Paternostro Generation Gap Quartet
Una serata musicale con il Generation Gap Quartet, formato da quattro musicisti provenienti da diverse esperienze artistiche, con il giovane sassofonista Andrea Paternostro alla guida. Il gruppo unisce stili e influenze differenti, creando un sound che combina elementi di tradizione e innovazione. L'ensemble è composto da musicisti che hanno intrapreso percorsi artistici distinti, portando ciascuno il proprio modo di interpretare il jazz.
Una serata in cui le generazioni si incontrano, si confrontano e creano. Il Generation Gap Quartet, guidato dal giovane sassofonista Andrea Paternostro, riunisce quattro voci distinte provenienti da diverse fasi del loro percorso artistico, fondendo esperienza e nuove prospettive in un sound.🔗 Leggi su Romatoday.it
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