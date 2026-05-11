Andrea Paternostro Generation Gap Quartet

Una serata musicale con il Generation Gap Quartet, formato da quattro musicisti provenienti da diverse esperienze artistiche, con il giovane sassofonista Andrea Paternostro alla guida. Il gruppo unisce stili e influenze differenti, creando un sound che combina elementi di tradizione e innovazione. L'ensemble è composto da musicisti che hanno intrapreso percorsi artistici distinti, portando ciascuno il proprio modo di interpretare il jazz.

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