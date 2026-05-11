Jazz e musica classica conquistano il Palacongressi | sala Zeus sold out per tutta la stagione

Al Palacongressi, la sala Zeus, dedicata a concerti di jazz e musica classica, ha registrato il tutto esaurito per quattordici eventi della stagione. Durante questa serie di appuntamenti, il pubblico ha affollato gli spazi, contribuendo a rendere la sala uno dei luoghi di riferimento culturali della città. La programmazione, che ha coinvolto artisti e orchestre di rilievo, ha attirato un pubblico numeroso in ogni appuntamento.

Quattordici concerti, pubblico delle grandi occasioni e una sala Zeus trasformata in uno dei punti di riferimento culturali della città. Si è chiusa con il tutto esaurito la stagione dei “Venerdì” al Palacongressi di Agrigento, rassegna musicale che quest’anno ha unito jazz e musica classica.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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