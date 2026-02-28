Durante la settimana della moda sono state presentate le nuove it bag per la prossima stagione fredda, caratterizzate da forme a trapezio e stile classico. Le borse sono state mostrate nelle passerelle, attirando subito l’attenzione di stilisti e addetti ai lavori. Le collezioni in mostra offrono una panoramica delle tendenze che si affermeranno nei mesi a venire, anche se la fashion week è ancora in corso.

La settimana della moda è ancora in corso ma non è mai troppo presto per cominciare a individuare i primi trend di quella che sarà la prossima stagione fredda. Soprattutto in fatto di accessori. Gli occhi sono tutti puntati sulle borse Milano Fashion Week 2026. Ovvero quegli oggetti del desiderio che per ora possiamo solo sognare ma che tra qualche mese potrebbero essere nelle nostre mani. E se si parla del capoluogo milanese non stupirà che la tendenza più forte in fatto di borse è quella delle forme a trapezio con un occhio puntato all’allure delle sciure. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Con le loro forme a trapezio e l’eleganza classica, le nuove it bag della prossima stagione fredda conquistano all’istante

Con la loro nuance beige, si adattano a mood diversi per completare in modo chic gli outfit quotidiani della stagione freddaChe gli stivali di suede siano tornati prepotentemente alla ribalta con il loro fascino rétro e l’allure casual chic è sotto gli occhi di tutti.

Superfici oro e argento conquistano le it bag su cui investire per concludere l’anno in bellezzaNon è una novità che le collezioni delle grandi maison di moda per il periodo delle Feste di fine anno siano sempre ricche di proposte di borse oro o...

