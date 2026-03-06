Maggio della Musica 2026 a Napoli | Jannacci Servillo e omaggio Gershwin-Ravel tra classica e jazz

Il Maggio della Musica 2026 a Napoli presenta un programma di ventitré concerti distribuiti su nove mesi, con esibizioni di artisti come Paolo Jannacci e Peppe Servillo, e omaggi a Gershwin e Ravel che spaziano tra musica classica e jazz. La rassegna include anche performance di musica d’autore, offrendo un panorama vario e articolato di eventi musicali.

Tra Villa Pignatelli e Museo Darwin Dohrn, la rassegna diretta da Stefano Valanzuolo alterna grandi solisti internazionali, giovani talenti e progetti che intrecciano musica, narrazione e canzone d’autore Ventitré concerti in nove mesi, tra classica, jazz e canzone d’autore. Il Maggio della Musica 2026 torna a Napoli con un cartellone che mescola tradizione e contaminazioni: dall’apertura con il piano duo di Paolo Jannacci al concerto–reading di Peppe Servillo, fino al divertissement dedicato al rapporto artistico tra George Gershwin e Maurice Ravel. Un cartellone articolato che, tra debutti, contaminazioni e nuove voci, prova a rinnovare il dialogo tra la musica e il pubblico della città proponendo un programma ampio che attraversa repertori e linguaggi diversi con artisti italiani e internazionali. 🔗 Leggi su Napolitoday.it 'Amici della Musica' di San Severo, appuntamento con l'omaggio a George GershwinProsegue la 57esima stagione concertistica dell’associazione ‘Amici della Musica’ di San Severo con un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica... Fondazione Napolitano, gli appuntamenti dei concerti 2026 fra musica classica e jazzParte domenica 18 gennaio alle ore 19 al Circolo Canottieri Napoli la stagione concertistica 2026 della Fondazione F. Una raccolta di contenuti su Maggio della Musica. Temi più discussi: Maggio della Musica a Napoli, 40 ospiti al via con Jannacci; Rothko Chapel: 21 marzo 2026 in sala Orchestra del Teatro del Maggio; Napoli. ‘Maggio della Musica’: presentato alla Stampa il ricco cartellone dell’edizione 2026; Rothko Chapel di Morton Feldman. La stagione 2026 del: Maggio della musicaVentitrè concerti compongono l’ossatura principale della stagione 2026 promossa dall’Associazione Maggio della Musica, presieduta da Luigia Baratti, ... napolivillage.com Maggio della Musica a Napoli, 40 ospiti al via con JannacciNove mesi di programmazione, quaranta ospiti tra grandi nomi ed emergenti, ventitrè concerti: si apre il 24 aprile con il Piano Duo di Paolo Jannacci e Daniele Moretto a Villa Pignatelli a Napoli, la ... ansa.it Ventitrè concerti compongono l’ossatura principale della stagione 2026 promossa dall’Associazione “Maggio della Musica”, presieduta da Luigia Baratti, direttore artistico Stefano Valanzuolo. ... . leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it . #arte #cultura #magg - facebook.com facebook #Napoli- Maggio della musica a Napoli, 40 ospiti al via con Jannacci. Dal 24 Aprile, 9 mesi di concerti a Villa Pignatelli e Museo Dohrn #Eventi #Spettacolo #Musica #Concerti #Ospiti #VillaPignatelli #MuseoDohrn #NanoTV x.com