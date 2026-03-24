Miami, 24 marzo 2026 – Jannik Sinner ha battuto il francese Corentin Moutet, numero 33 del mondo, centrando la qualificazione agli ottavi del " Miami Open ", secondo Masters 1000 della stagione, che si sta disputando sul cemento dell'Hard Rock Stadium. Il tennista azzurro si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-4 in 1 ora e 12 minuti di gioco. Ora sfiderà lo statunitense Alex Michelsen, che ha battuto il cileno Tabilo. "Sono molto felice, ma allo stesso tempo non gioco per questo" ha detto l'azzurro nell'intervista a caldo dopo la vittoria. " Sono molto contento di essere qui, è sicuramente un torneo che mi è mancato lo scorso anno, quindi sono molto felice, e può succedere di tutto: questo sport è così imprevedibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner rullo compressore, supera Mouet e batte il record di Djokovic di set consecutivi vinti nei Masters 1000

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