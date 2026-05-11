Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria netta contro Alexei Popyrin agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, con un punteggio di 6-2, 6-0 in poco più di un’ora. Il tennista italiano ha commentato di essere un perfezionista, menzionando che la percentuale di prime al servizio non è elevata. Ha anche detto che affrontare il prossimo avversario, un giocatore con uno stile diverso, sarà una sfida difficile perché non lo conosce bene.

Jannik Sinner continua la sua marcia agli Internazionali d’Italia e vola agli ottavi di finale dopo il netto successo contro Alexei Popyrin, travolto 6-2, 6-0 in poco più di un’ora di gioco. Una prova di forza dell’azzurro, bravo ad adattarsi alle condizioni complicate del Centrale e a prendere il controllo del match fin dai primi scambi. Nel post partita, Sinner ha analizzato soprattutto l’impatto del vento sulla sfida e la sua capacità di trovare le giuste contromisure tattiche: “ Oggi c’era tanto vento, le condizioni non sono state semplici. La percentuale al servizio non è stata altissima, ma ho risposto bene sulla seconda. Sento che sto facendo bene quello che devo, ma con questo vento è difficile e ho cercato il serve and volley.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner perfezionista: “Percentuale non altissima al servizio. Pellegrino? Sarà dura, non lo conosco bene”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Internazionali d’Italia 2026: Jannik Sinner al debutto, torna Jasmine Paolini. Di scena Cobolli, Pellegrino e Bellucci

Jannik Sinner ama Monte Carlo: “Qui è tutto diverso. Dormo nel mio letto, conosco i ristoranti”Jannik Sinner a Monte Carlo ci vive, giocare il torneo 1000 è speciale, pure perché conosce ogni spigolo del luogo e del circolo.