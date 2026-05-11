Jannik Sinner ha scelto di indossare un completo nero durante un evento recente, abbinandolo a una borsa della maison Gucci. La presentazione si è svolta in un’occasione pubblica, con il tennista che ha mostrato il suo stile attraverso questa scelta di accessorio. La borsa firmata Gucci si distingue per il design e il marchio visibile, contribuendo a completare il suo look.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. In caso di vittoria a Roma, Jannik Sinner entrerebbe di diritto nella storia del tennis vincendo il sesto Masters 1000 consecutivo, arrivando lì dove nessuno dei suoi colleghi è mai arrivato. Per adesso, Sinner si gode un altro record, forse meno importante ai fini sportivi, ma di un certo rilievo per noi che da anni studiamo la rotation delle sue borse Gucci. In occasione del primo match contro l'australiano Sebastian Ofner, Jannik è sceso in campo con un borsone Gucci nuovo di zecca, pensato per matchare il suo look total black.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Jannik Sinner ha abbinato il suo look total black a una nuova borsa Gucci

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Jannik Sinner - One day in Melbourne

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