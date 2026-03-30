Elodie ha condiviso la prima foto ufficiale di coppia con Franceska, indossando un completo total black. Le due sono state viste in Thailandia, ma né loro né fonti ufficiali hanno confermato o smentito questa destinazione. La cantante ha suscitato attenzione sui social con l'immagine, mentre si trovavano lontano dall'Italia.

Mentre tutto il globo parlava di loro sono volate in Thailandia, senza confermare né smentire assolutamente nulla: dalla fine del 2025 Elodie e Franceska Nuredini — componente del corpo di ballo dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi — governano e direzionano il mondo del Gossip ma, se fino ad ora la loro presunta relazione era sempre rimasta sospesa tra fantasia e realtà, ecco arrivare la conferma che si attendeva. Nonostante non si possa negare come la cantante sia divenuta improvvisamente molto più riservata riguardo la propria vita, negli ultimi mesi gli scatti social in cui la ballerina compare non sono stati affatto rari: è l’ultimo, però, a togliere ogni dubbio circa la natura del legame tra le due. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elodie, la prima foto ufficiale di coppia con Franceska e il look total black abbinato

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