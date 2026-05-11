Jannik Sinner domina Popyrin a Roma | vola agli ottavi degli Internazionali

Jannik Sinner ha battuto facilmente Popyrin negli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia. La partita si è conclusa con un punteggio schiacciante a favore dell’italiano, che ha mostrato un’ottima forma durante tutto l’incontro. Con questa vittoria, Sinner si è qualificato per i quarti di finale del torneo in corso a Roma. La partita si è svolta sul campo centrale del torneo, davanti a un pubblico numeroso.

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Sinner travolge Popyrin agli Internazionali d’Italia: prestazione magistrale dell’azzurro che vola agli ottavi di finale a Roma. Il Centrale del Foro Italico ha assistito a una vera e propria lezione di tennis. Nella giornata di lunedì 11 maggio 2026, Jannik Sinner ha travolto l’australiano Alexei Popyrin nel terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia. Il numero uno del seeding non ha lasciato scampo al suo avversario, chiudendo la pratica in poco più di un’ora con il punteggio di 6-2, 6-0. Una vittoria che conferma lo stato di grazia dell’altoatesino, capace di mandare in estasi il pubblico romano con colpi di una precisione chirurgica e una gestione mentale del match assolutamente impeccabile.🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Jannik Sinner domina Popyrin a Roma: vola agli ottavi degli Internazionali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Sinner vola agli ottavi degli Internazionali d’Italia: battuto Popyrin in due set Jannik Sinner asfalta Popyrin e avanza agli ottavi a Roma lasciando solo 2 gameSarà derby tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Argomenti più discussi: Sinner in campo oggi sul centrale. Ecco quando giocherà contro Popyrin; Sinner, inizia la missione Roma: domina Ofner e vince all'esordio degli Internazionali; Sinner-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro); Sinner-Ofner: highlights Atp Roma. VIDEO. Sarà derby azzurro agli ottavi a Roma ?? Jannik Sinner domina Alexei Popyrin 6-2 6-0 e raggiunge Andrea Pellegrino agli ottavi degli Internazionali BNL d'Italia. 30esima vittoria consecutiva nei Masters 1000 per Sinner, soltanto Djokovic aveva raggiunto un t x.com Sinner domina Popyrin: ora derby italiano con Pellegrino agli ottavi di RomaJannik Sinner domina l’australiano Alexei Popyrin nei sedicesimi di finale degli Internazionali di Roma in un incontro senza storia dove il tennista altoatesino ha ottenuto la sua vittoria numero 25 c ... ilsole24ore.com