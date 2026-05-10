Sinner-Popyrin c' è l' australiano tra Jannik e gli ottavi a Roma | il pronostico

Lunedì si è disputata la partita tra Jannik Sinner e Popyrin al torneo di Roma, con l’australiano che si è aggiudicato il primo set e ha ottenuto la vittoria nell’incontro. L’evento si è svolto di fronte a un pubblico numeroso, con il numero uno del mondo che ha iniziato con una vittoria nel primo turno. Sinner ora si prepara per il prossimo impegno, puntando agli ottavi di finale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Esordio vincente per il numero uno del mondo al Foro tutto esaurito: l'altoatesino cerca il quinto successo del 2026 a Roma, dove non ha mai vinto Jannik Sinner ha fatto il suo debutto agli Internazionali d'Italia con un facile successo sull'austrico Ofner, battuto 6-3 6-4 in un Centrale tutto esaurito. Scomparso lo spauracchio Mensik, l'ultimo che ha battuto l'italiano nel febbraio a Doha. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Popyrin in programma lunedì 11 maggio alle ore 19. Il match del debutto è durato poco più di un'ora e mezzo soltanto perché ci sono state due interruzioni per problematiche causate da spettatori sulle tribune del Centrale.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Popyrin, c'è l'australiano tra Jannik e gli ottavi a Roma: il pronostico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sinner-Moutet, per Jannik in palio ottavi e record di Djokovic: il pronosticoNessun problema per Jannik Sinner al debutto nel Master 1000 di Miami contro il bosniaco Dzumhur, battuto in due set in poco più di un'ora.