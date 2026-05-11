Jane Fonda rivela | Ero innamorata di Robert Redford ma lui non mi ha mai ricambiata

Jane Fonda ha dichiarato di essere stata innamorata di Robert Redford, aggiungendo che lui non le ha mai ricambiato i sentimenti. La attrice ha condiviso questa esperienza, parlando apertamente del proprio passato sentimentale senza fare commenti ulteriori. La rivelazione è stata riportata da fonti di stampa, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze o sul periodo di riferimento.

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