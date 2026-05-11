Jane Fonda rivela | Ero innamorata di Robert Redford ma lui non mi ha mai ricambiata
Jane Fonda ha dichiarato di essere stata innamorata di Robert Redford, aggiungendo che lui non le ha mai ricambiato i sentimenti. La attrice ha condiviso questa esperienza, parlando apertamente del proprio passato sentimentale senza fare commenti ulteriori. La rivelazione è stata riportata da fonti di stampa, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze o sul periodo di riferimento.
(Adnkronos) – Jane Fonda non ha mai nascosto di aver provato un sentimento profondo per Robert Redford. Lo ha dichiarato apertamente a Entertainment Tonight, durante il party di Vanity Fair agli Oscar, spiegando di essere stata “sempre innamorata di lui”. E lo ha ribadito anche sul palco del TCM Classic Film Festival, dove ha confessato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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