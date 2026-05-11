Eravamo entrambi sposati ed ero innamorata di lui Le donne lo vedevano e svenivano ai suoi piedi | le rivelazioni di Jane Fonda su Robert Redford

Durante il TCM Classic Film Festival, l’attrice ha parlato del suo rapporto con l’attore con cui ha condiviso più di cinquant’anni di carriera, ma mai una relazione sentimentale. Ha raccontato di essere stata sposata e di essere innamorata di lui, aggiungendo che molte donne lo trovavano attraente e si sentivano attratte da lui. Le sue dichiarazioni sono state fatte davanti a un pubblico e sono state riprese dai media presenti.

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Nel corso del TCM Classic Film Festival, Jane Fonda è tornata a parlare del suo storico rapporto con Robert Redford, collega di set per più di cinquant’anni ma mai partner nella vita privata. Le sue dichiarazioni sono state riportate da Variety: “Era destinato a fare l’attore. Era una stella del cinema brillante. Inoltre, era l’uomo più bello con cui fossi mai stata. Era molto intelligente e molto divertente. Amava gli scherzi”, ha raccontato Fonda su Redford. Poi la frase che ha riportato al centro il livello del loro rapporto: “ Eravamo entrambi sposati ed ero innamorata di lui, ma non era così imprudente da avere una storia con me”. Il loro sodalizio artistico nasce nel 1966 con La caccia di Arthur Penn, per poi consolidarsi con A piedi nudi nel parco (1967), Il cavaliere elettrico (1979) e infine Le nostre anime di notte (2017).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Eravamo entrambi sposati ed ero innamorata di lui. Le donne lo vedevano e svenivano ai suoi piedi”: le rivelazioni di Jane Fonda su Robert Redford ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Jane Fonda attacca Barbra Streisand: “Sono sempre stata innamorata di Robert Redford”. Ecco cos’è successo fra le due artisteArchiviata la serata degli Oscar, resta la trama di quello che potrebbe essere un film escluso dai premi per la sceneggiatura più originale: due... Si parla di: Jane Fonda su Robert Redford: Eravamo entrambi sposati ed ero innamorata di lui; Jane Fonda: Amavo Robert Redford, la rivelazione dell'attrice.