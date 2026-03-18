Dopo la cerimonia degli Oscar, si è diffusa la notizia di una discussione tra due attrici famose. Una delle due ha dichiarato di essere sempre stata innamorata di un noto attore e di aver avuto un incidente verbale con l’altra, coinvolta nel confronto. La vicenda riguarda un episodio tra le due artiste che si è svolto nel corso della serata.

Archiviata la serata degli Oscar, resta la trama di quello che potrebbe essere un film escluso dai premi per la sceneggiatura più originale: due donne attempate litigano per un uomo morto. A dire il vero è una sola a recriminare, Jane Fonda, l’altra, Barbra Streisand, per il momento non replica ma non è detto che si astenga in futuro. Sta di fatto che Jane Fonda è su tutte le furie dopo che alla co-star di Come Eravamo è stato riservato l'onore dell'omaggio a Robert Redford, scomparso nel 2025 a 91 anni al termine del segmento In Memoriam durante l'ultima notte delle stelle. "Che diritto aveva Barbra Streisand di accaparrarsi... 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Jane Fonda attacca Barbra Streisand: “Sono sempre stata innamorata di Robert Redford”. Ecco cos’è successo fra le due artiste

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