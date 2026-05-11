Durante il TCM Classic Film Festival 2026, l’attrice ha condiviso di essere stata innamorata di un collega attore, con il quale ha avuto un legame particolare. Ha spiegato che entrambi erano sposati all’epoca e che lui non ha mai voluto avviare una relazione. La donna ha parlato apertamente di questa storia, senza aggiungere dettagli sulla loro vita privata o sulle circostanze precise.

New York, 11 maggio 2026 – Durante il recente TCM Classic Film Festival 2026, Jane Fonda è tornata a parlare del rapporto speciale con Robert Redford, definendolo “l’uomo che ho amato senza mai sposare”. Una confessione che ha immediatamente emozionato il pubblico e riacceso il fascino di una delle coppie cinematografiche più iconiche della storia di Hollywood. Nel corso dell’incontro, Fonda ha raccontato di aver avuto una forte attrazione per Redford fin dai primi film girati insieme, pur sottolineando che tra loro non ci fu mai una vera relazione sentimentale. La confessione al TCM Classic Film Festival. Le dichiarazioni di Jane Fonda sono arrivate durante una serata del TCM Classic Film Festival dedicata proprio ai film interpretati dalla coppia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Jane Fonda: “Ero innamorata di Robert Redford, ma eravamo entrambi sposati e lui non volle una relazione”

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