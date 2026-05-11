? Punti chiave Come hanno gestito la tensione fisica durante le riprese di A piedi nudi nel parco?. Cosa ha risposto Robert Redford alla domanda di Jane Fonda sulle avventure amorose?. Perché l'attrice ha provato gelosia vedendo il collega baciare Glenn Close?. Come ha giustificato Jane Fonda la presenza di Barbra Streisand agli Oscar?.? In Breve Collaborazioni cinematografiche tra i due dal 1966 con La caccia al 2017.. Jane Fonda ha espresso gelosia professionale per il bacio con Glenn Close nel 1984.. L'attrice ha ironizzato sulla presenza di Barbra Streisand agli Oscar 2026.. Redford mostrava ritardi di due o tre ore durante le riprese cinematografiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jane Fonda: “Ero innamorata di lui, ma non traditemmo i coniugi

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