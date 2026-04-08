Aaron Ramsey, ex centrocampista di Arsenal e Juventus, ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico all’età di 35 anni. La sua carriera si è conclusa dopo aver indossato le maglie di diverse squadre europee, diventando uno dei volti più riconoscibili del calcio internazionale. La decisione arriva a pochi mesi dalla fine della sua esperienza con la squadra attuale, lasciando dietro di sé una carriera ricca di momenti significativi.

Il rettangolo verde saluta uno dei suoi protagonisti più enigmatici. Aaron Ramsey, l’ex diamante dell’Arsenal e meteora di lusso della Juventus, ha appeso ufficialmente gli scarpini al chiodo a 35 anni. Una carriera brillante, seppur costellata da troppi infortuni, che si chiude con un annuncio secco affidato ai social: “Non è una decisione facile da prendere. Dopo un’attenta riflessione, ho deciso di ritirarmi dal calcio”. Ma oltre ai trofei e alle giocate di classe, il gallese porta con sé una delle leggende metropolitane più inquietanti e discusse della storia dello sport: la macabra coincidenza che legava i suoi gol alla scomparsa di personaggi illustri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mi ritiro!”. Aaron Ramsey lo ha annunciato: si chiude anche la leggenda della sua ‘maledizione’

Aaron Ramsey annuncia il ritiro dal calcio: si chiude anche la leggenda della sua ‘maledizione’Il centrocampista gallese Aaron Ramsey ha annunciato a 35 anni l'addio al calcio.

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Temi più discussi: Aaron Ramsey annuncia il suo ritiro: il gallese ex Juventus dice addio al calcio a 35 anni; Aaron Ramsey annuncia il ritiro dal calcio giocato; L'ex centrocampista dell'Arsenal Ramsey conferma il ritiro; Galles, Aaron Ramsey annuncia il ritiro dal calcio giocato.

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Aaron Ramsey annuncia il ritiro dal calcio: si chiude anche la leggenda della sua ‘maledizione’Il centrocampista gallese Aaron Ramsey ha annunciato a 35 anni l’addio al calcio. L’ex Arsenal e Juve portava con sè anche una leggendaria maledizione legata ai suoi gol. Ogni volta che segnava, una ... fanpage.it

BUONA FORTUNA AARON! Ramsey ha dato l'addio al calcio. Con la nostra maglia tanti infortuni ma anche uno Scudetto, una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana. - facebook.com facebook

Ufficiale: #AaronRamsey si ritira dal calcio. Intraprende la carriera da allenatore x.com