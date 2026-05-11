J-POP Manga ha annunciato l’uscita in Italia del volume 17 di HoriMiya 17 – A Piece of Memories, scritto da HERO e disegnato da Daisuke Hagiwara. L’uscita coincide con i festeggiamenti per i anni dell’autore HERO, noto per la serie di commedia romantica HoriMiya. Il nuovo capitolo include contenuti extra e approfondimenti sulla vita dei personaggi principali.

J-POP Manga festeggia gli anni del sensei HERO, l’acclamato autore della commedia romantica HoriMiya, con un annuncio speciale: l’arrivo in edizione italiana dell’attesissimo volume 17 della serie, un capitolo extra della storia per scoprire nuovi inediti dettagli della vita dei protagonisti. Un gran finale da non perdere! E le sorprese non finiscono qui: in omaggio insieme al volume sarà allegato un esclusivo mini art book. Si sono incontrati. Si sono diplomati. E ora corrono, mano nella mano, verso tutte le emozioni che il futuro riserverà loro. Ma fare un tuffo nel passato fa bene all’anima, specie se si sceglie di ripercorrere i dolci e folli giorni della scuola.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - J-POP Manga annuncia HoriMiya 17 – A Piece of Memories di HERO e Daisuke Hagiwara

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