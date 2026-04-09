J-POP Manga annuncia Inazuma Eleven GO di Tenya Yabuno e Level-5

J-POP Manga ha annunciato la ripubblicazione di Inazuma Eleven GO, serie creata da Tenya Yabuno e pubblicata da Level-5. La notizia arriva dopo quindici anni dalla prima serializzazione, che aveva riscosso un buon successo tra i lettori. La casa editrice ha comunicato che la nuova edizione sarà disponibile in formato cartaceo e digitale, senza indicare ancora una data precisa di uscita.

A grande richiesta da parte dei lettori e a quindici anni esatti dalla sua serializzazione in Giappone, J-POP Manga riporta in libreria, fumetteria e store online a luglio 2026, in una nuova edizione aggiornata e impreziosita da sovraccoperta, il sequel di Inazuma Eleven: Inazuma Eleven GO! L’adattamento manga del seguito del videogioco di culto di Level-5 si comporrà di 7 volumi e uscirà a cadenza mensile. Dieci anni dopo la vittoria della rappresentativa giapponese nel Football Frontier International, il calcio ha goduto in Giappone di un’enorme esplosione di popolarità, soprattutto nelle scuole. Tuttavia, il calcio giovanile è sotto il controllo del Quinto Settore, un’organizzazione che impone per ogni partita un risultato stabilito in anticipo, a tavolino. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - J-POP Manga annuncia Inazuma Eleven GO di Tenya Yabuno e Level-5 Leggi anche: J-POP Manga annuncia 100 metri – Hyakuemu di Uoto J-POP Manga annuncia Otsukaresama, Kurose-Kun di Tako MachoPer festeggiare insieme la festa degli innamorati, J-POP Manga annuncia una novità che metterà d’accordo sia gli appassionati di storie romantiche... Temi più discussi: Inazuma Eleven GO: il manga torna con una nuova edizione; Inazuma Eleven GO! - J-POP presenta il sequel di Tenya Yabuno; Starfield è disponibile su PlayStation 5 insieme all'espansione Terran Armada e all'aggiornamento gratuito Rotte libere.; Tutto quello che sappiamo su manga Inazuma Eleven GO. Inazuma Eleven GO: il manga torna con una nuova edizioneJ-POP Manga annuncia il ritorno di Inazuma Eleven GO, adattamento manga del celebre gioco sviluppato da LEVEL-5. akibagamers.it Inazuma Eleven: Il calcio spettacolare sta per tornare in campoIl mondo del calcio e quello dei manga tornano a incontrarsi in grande stile: Inazuma Eleven è pronto a fare il suo ritorno nelle librerie italiane grazie a J-POP Manga. La serie, celebre per la sua ... mangaforever.net Jpop annuncia la ristampa del manga di Inazuma Eleven Go! x.com Inazuma Eleven GO torna in Italia: il manga cult di calcio che sfida il sistema Scorrere tra le novità manga e poi ritrovarsi davanti quel titolo ha avuto l’effetto di una skill speciale attivata nel cuore — non quella nostalgia un po’ polverosa da “bei tempi andati”, m - facebook.com facebook