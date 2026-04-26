Durante l’evento “Horror Stories” nella libreria Mondadori di Gallarate il 24, è stata annunciata la pubblicazione di Dark Colors, una nuova opera di Junji Ito, nota per i suoi lavori nel genere horror. La presentazione ha attirato un pubblico interessato alle ultime novità dell’autore giapponese. La casa editrice ha comunicato ufficialmente che il volume sarà disponibile nelle librerie nelle prossime settimane.

Al termine dell’evento “Horror Stories” che si è svolto nella libreria Mondadori di Gallarate il 24 aprile J-POP Manga ha fatto una rivelazione speciale per gli amanti del terrore! Dopo un pomeriggio di giochi e di sfide da brivido, al momento di spegnere l’ultima candela nella stanza – quella che secondo un’antica leggenda giapponese porterebbe all’apparizione di uno spirito – non è stato un fantasma a essere evocato bensì una serie di altre raccapriccianti creature, ben note ai lettori più attenti. La casa editrice annuncia l’arrivo in edizione italiana di Dark Colors di Junji Ito! Una selezione dei più perturbanti racconti del maestro del J-horror raccolti in un volume unico di pregio e, per la prima volta, tutti a colori.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - J-POP Manga annuncia Dark Colors di Junji Ito

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