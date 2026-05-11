A Ivrea si apre una mostra dedicata all’opera di Mattioli, artista noto per aver influenzato la pittura attraverso l’estetica dell’Agenda Olivetti. La rassegna presenta documenti inediti che mostrano il legame tra l’artista e l’azienda, offrendo uno sguardo diretto sulle collaborazioni e le influenze reciproche. La mostra intende mettere in luce come il lavoro di Mattioli abbia contribuito a definire l’immagine visiva dell’azienda negli anni.

? Domande chiave Come ha influenzato la pittura di Mattioli l'estetica dell'Agenda Olivetti?. Quali documenti inediti rivelano il legame tra l'artista e l'azienda?. Chi ha guidato la ricostruzione del rapporto tra arte e industria?. Perché questa mostra è fondamentale per l'identità culturale di Ivrea?.? In Breve Mostra visitabile dal 23 maggio al 27 settembre 2026 al Museo Garda.. Curatela affidata ad Anna Zaniboni Mattioli, Marco Pozzali, Marcella Turchetti e Martina Lunardi.. Sodalizio artistico nato nel 1979 con il coinvolgimento di Giorgio Soavi.. Esposizione di quasi settanta opere tra ritratti, sculture e cicli di paesaggi.. Il Museo Civico P.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ivrea, l’arte di Mattioli incontra l’anima Olivetti: la mostra

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