Carlo Mattioli e il mondo Olivetti | a Ivrea la mostra che celebra un sodalizio d' arte e cultura
Dal 23 maggio al 27 settembre 2026, il Museo Civico P. A. Garda di Ivrea presenta una mostra dedicata a Carlo Mattioli, artista noto per il suo rapporto con il mondo Olivetti. L’esposizione intende mettere in luce le sue opere e il legame con il contesto culturale e industriale della città. La rassegna si concentra su una selezione di lavori e materiali che raccontano il percorso artistico e il contributo di Mattioli alla scena locale.
Dal 23 maggio al 27 settembre 2026, il Museo Civico P. A. Garda di Ivrea ospita la mostra "Carlo Mattioli – Textures. Ivrea". L’esposizione, curata da Anna Zaniboni Mattioli, Marco Pozzali, Marcella Turchetti e Martina Lunardi, celebra il profondo legame artistico e umano tra il pittore.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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????? ???????? – ????????. ????? | 23 maggio - 27 settembre, Museo Garda Ivrea Nel giorno dell’anniversario della nascita di #CarloMattioli, vi presentiamo una nuova mostra realizzata in collaborazione con la Fondazione Carlo Mattioli e il M facebook
Carlo De Luca (@CharlesDeLuc) / Posts / X x.com
Carlo Mattioli. TexturesAl Museo Civico P. A. Garda di Ivrea quasi settanta opere di Carlo Mattioli raccontano il suo legame con Olivetti tra pittura e materia. itinerarinellarte.it