Il Bologna ha reso nota la lista dei convocati per la partita contro il Cagliari, valida per la 35ª giornata di Serie A 202526. Tra i giocatori chiamati dal tecnico spiccano i nomi di Bernardeschi e Rowe, mentre la decisione ufficiale sulla loro presenza sarà comunicata prima del calcio d’inizio. La sfida tra le due squadre si presenta come un momento chiave nel prosieguo del campionato.

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© Calcionews24.com - Bologna, i convocati per il Cagliari: la decisione ufficiale su Bernardeschi e Rowe

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