Il Bologna ha ricevuto una buona notizia in vista delle prossime partite, con Jonathan Rowe che si è riunito al gruppo dopo un periodo di assenza. Dopo l’eliminazione contro l’Aston Villa, il club sta cercando di riprendere il ritmo, anche se le conseguenze di quella sconfitta si fanno ancora sentire. La squadra rossoblù lavora per recuperare la forma e affrontare il calendario in modo più stabile.

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© Calcionews24.com - Infortunati Bologna, Italiano può sorridere! Jonathan Rowe è tornato ad allenarsi con il gruppo. Le ultime sui rossoblù

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