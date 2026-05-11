Italiano | Bella vittoria risposta ad un periodo per noi non bello

Al termine della partita vinta al Maradona, l’allenatore del Bologna ha commentato con soddisfazione la prestazione della squadra, definendo la vittoria come un segnale positivo in un periodo non facile. Le sue parole sono state trasmesse ai microfoni di DAZN, dove ha sottolineato come questa vittoria rappresenti una risposta ai recenti risultati non all’altezza. La squadra si prepara ora a proseguire nel campionato con rinnovato entusiasmo.

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria del suo Bologna contro il Napoli al Maradona. “La reazione al gol di Rowe con Bernardeschi? Mi ha confidato che tutte le volte che lo cambio deve tirare qualche bottiglietta, ce l’ha sul contratto. Sono contento per Rowe, poteva portare dentro la sua imprevedibilità, quando uno con la sua qualità entra deve portare imprevedibilità nell’uno contro uno. Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, bella vittoria. Abbiamo risposto bene ad un periodo non bello, siamo contenti per questa vittoria. Sapevamo di dover dare tempo a Bernardeschi e sapevamo di Rowe, l’aabbiamo aspettato ed è sbocciato dopo 3 o 4 mesi.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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